Воздушная тревога в ряде областей Украины: есть угроза 'шахедов' и авиационного вооружения

Вечером в среду, 6 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. На севере она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

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В остальных регионах есть опасность применения авиационного вооружения. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Так, угроза "шахедов" сейчас есть в Сумской области. Мониторинговые каналы уже писали о работе ПВО по вражеским целям.

В Харьковской, Запорожской и Донецкой областях есть угроза ударов РФ с применением авиационного вооружения (КАБ/КАР).

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения!" – сказано в сообщении.

В 23:22 Воздушные силы объявили об отбое угрозы БПЛА с севера.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 6 сентября российские войска обстреляли Константиновку, снаряды попали по рынку, где находилось много людей. Погибли 17 человек, среди них ребенок, ранения получили по меньшей мере 32 гражданских.

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