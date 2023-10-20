Воздушная тревога в ряде областей Украины: ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности

Вечером в пятницу, 20 октября, в части южных, центральных и восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой пусков ракет российскими оккупантами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

В Кривом Роге раздались взрывы. "Еще ракеты в нашем направлении. Плюс орки в нашу сторону выпустили "Шахеды". Берегите себя", – написал глава ВГА Александр Вилкул.

Также добавилась угроза и для Черкасской области. А в Николаевской и Херсонской областях сообщили об угрозе применения ударных БПЛА.