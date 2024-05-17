Воздушные силы сбили над югом Украины 8 вражеских целей: что известно

Российские военные преступники 17 мая выпустили шесть ракет для ударов по территории Одесской области. Однако половину из них удалось сбить.

Об этом сообщило воздушное командование "Юг". Всего в течение дня Одесскую область атаковали тремя баллистическими ракетами типа "Искандер-М" и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

Противовоздушная оборона уничтожила три управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области. Также Воздушные силы уничтожили два разведывательных дрона ZALA, один ударный БПЛА типа "Ланцет" и один беспилотник неустановленного типа в Херсонской области.

Также в Кировоградской области был уничтожен дрон неустановленного типа.

Как сообщал OBOZ.UA, когда российские преступники обстреляли Одессу, в городе слышали по меньшей мере три громких взрыва. О том, что в результате атаки пострадали люди и есть погибшие, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. Также сообщалось, что в Одесском районе на месте попадания одной из ракет произошел сильный пожар.

В свою очередь пограничники показали, как "охотились" на вражеские дроны в Одесской области, и за ночь уничтожили пять "Шахедов".

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