Воздушный террор продолжается: Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и бомб Россия запустила по Украине с начала сентября

Президент Владимир Зеленский рассказал, что только с сентября 2025 года российские оккупанты выпустили против украинцев более 3500 дронов различных типов и почти 190 ракет, более 2500 авиационных бомб. Также РФ прибегла к провокациям в отношении иностранных союзников Украины.

Об этом президент сообщил в Telegram. По его словам, Россия продолжает применять "воздушный террор", против которого Украина предлагает союзникам защищаться вместе.

Зеленский – о воздушном терроре РФ

"Только с начала сентября более 3500 дронов различных типов и почти 190 ракет, более 2500 авиационных бомб было выпущено против наших людей. Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось в спешке поднимать боевую авиацию и чувствовать давление России на свои границы", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас именно то время, когда нужно реализовать совместную защиту европейского неба многослойной системой противовоздушной обороны, а для этого есть все технологии.

"Нужны инвестиции и желание, нужны сильные действия и решения всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", – добавил президент.

Последствия последних российских атак на Украину

Зеленский также проинформировал, что в Запорожье спасатели завершили ликвидацию пожаров после российского обстрела города реактивной артиллерией. Он отметил, что российские оккупанты "били намеренно ради террора наших людей", в результате чего 13 человек получили ранения, среди них – двое детей. Повреждено много жилых домов.

"На Николаевщине из-за обстрела обычной фермы погиб один человек. Мои соболезнования родным и близким", – отметил президент.

Кроме этого, под ударами были Киевская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Херсонская области – более сотни дронов и полторы сотни КАБов только за эту ночь. "Всюду, где нужно, продолжается работа всех необходимых служб", – подчеркнул Зеленский и показал фото ликвидации последствий российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, военные российской армии в ночь на 16 сентября в очередной раз терроризировали Украину дроновыми атаками. Захватчики запустили сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Так, в Фастовском районе Киевской области во вторник, 16 сентября, в результате российской атаки возник сильный пожар. Над местом попадания в небо поднялся большой черный столб дыма.

В ночь на 16 сентября войска Российской Федерации ударили по Запорожью. Произошли разрушения и пожары, ранены, по предварительной информации, тринадцать гражданских, один человек погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!