Возил оккупантов на лечение и ротацию: в Харьковской области разоблачили водителя школы, который сотрудничал с врагом. Фото

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, возившего российских окупантов на ротацию из Харьковщины в Белгород на школьном автобусе. Ему сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (согласно статье 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Предателю грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины.

По данным следствия, во время оккупации поселка Казачья Лопань российскими войсками местный житель осознанно решил помогать оккупантам. Раньше он работал водителем в местной школе, но после прихода русских войск он использовал свои навыки для поддержки военных действий РФ против Украины.

Подозреваемый перекрасил школьный автобус в зеленый цвет и украсил русской символикой. Он использовал этот автобус для перевозки российских военных на лечение и ротацию в Белгород, а затем для возвращения назад.

Кроме того, он перевозил из РФ оружие и боеприпасы для передачи российским военнослужащим, воевавшим на Харьковском направлении.

Позже, убегая с Харьковщины от контрнаступления Сил обороны, захватчики забрали у коллаборанта автобус, чтобы вывезти свой личный состав и вооружение.

Сам злоумышленник после деоккупации района скрывался в соседнем поселке и пытался избежать правосудия.

Однако сотрудники Службы безопасности Украины установили его местонахождение и задержали.

Колаборанту было поставлено в известность о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Пока фигурант находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала в Херсонской области агента России, работавшего на врага под видом таксиста. Фигурант приводил дроны окупантов на позиции Сил обороны и руководство ОВА.

Кроме того, контрразведка СБУ разоблачила мужчину, который намеревался "засветить" украинскую ПВО под Черкассами и Одессой. Фигурантом оказался житель Черкасс. Он надеялся, что его "работу" заметят оккупанты.

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