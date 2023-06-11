Возле Бахмута воздушно-десантные войска РФ понесли значительные потери, под Марьинкой отражены все атаки – Генштаб

Украинские защитники отбили все 12 атак врага на Марьинском направлении. Также оккупанты проводили безуспешные штурмовые действия на Бахмутском направлении, в результате чего понесли немалые потери в живой силе.

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Об этом сообщили в крайнем своде Генштаба. Среди мобилизованных солдат армии РФ отмечаются подавленные настроения по непониманию задач и целей в так называемой "СВО".

Так, на Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области.

Российская Федерация, продолжающая нести значительные потери в живой силе, в частности, из-за безуспешных штурмовых действий и попыток улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, понесла большие потери среди подразделений воздушно-десантных войск. В то же время в направлении Бахмута противник совершил авиаудары в районе Торецка Донецкой области. Также были зафиксированы обстрелы артиллерией, что привело к повреждениям районов населенных пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное, Северное на территории Донбасса.

На Авдеевском направлении враг пробовал вести наступательные действия в направлении Авдеевки, однако не имел успеха. В этом районе также были совершены авиационные удары противника, в частности, в населенных пунктах Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское в Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы, Благодатного и Нескучного в Донецкой области. Кроме того, враг обстрелял населённые пункты Водяное и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Он нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого в Херсонской области. Также были совершены артиллерийские обстрелы, в том числе на населенные пункты Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье в Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степное и Каменское в Запорожской области; а также Очаков в Николаевской области.

На Лиманском направлении противник в течение последних суток проводил неуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Также были совершены авиаудары по населенным пунктам Невское в Луганской области и Ивановка и Торское в Донецкой области. Населенные пункты Невское, Новоселовское, Белогоровка в Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях враждебное военное присутствие в приграничных районах с Украиной продолжается. За последние сутки противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье в Сумской области и Колонтаев в Харьковской области. Также были зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовыж, Александровка в Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелеча, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузово, Чугуновка, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Берестового в Харьковской области. Также были обстрелы артиллерией и минометами, направленными на Каменку, Фиголовку, Двухлетнюю, Западное, Кисловку, Табаевку, Берестово в Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Как отметили в Генштабе, среди мобилизованного личного состава противника в последнее время наблюдается подавленное настроение по причине непонимания задач и целей так называемой "специальной военной операции". Также влияет на моральное состояние российских оккупантов неопределенность относительно продолжительности боевых действий и пребывания в составе вооруженных сил РФ.

Напомним, что на оккупированном Запорожье партизаны взорвали железнодорожный мост, которым пользовался враг. Оккупанты использовали этот мост для переправки техники и боеприпасов.

Также ранее сообщалось, что в России пожаловались, что Украина атаковала корабль Черноморского флота. Минобороны России заявили, что атака на корабль была предпринята с помощью морских быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.