Возле Покровска бойцы ССО успешно провели зачистку дома, который занял враг. Видео

Зимой прошлого года, вблизи Покровска, что в Донецкой области, подразделение Сил специальных операций провело зачистку дома, который контролировали оккупанты. Во время операции украинские защитники ликвидировали российского военного.

Подробности операции рассказали в соцсетях 144 центра ССО, где обнародовали кадры уничтожения врага. Также снятые события прокомментировал командир группы "Егермейстер" 3 отряда 144 центра ССО.

Группа "Егермейстер" получила задание провести зачистку дома, который заняли россияне. При осмотре помещения операторы заметили силуэт врага в зеркале. Когда оккупанта обнаружили, военные применили гранаты и простреляли определенный участок.

Несмотря на предложения сдаться, противник продолжал сопротивляться. Бойцы ССО уничтожили оккупанта и полностью зачистили здание.

После завершения операции подразделение без потерь перешло к зачистке других зданий.

Напомним, украинские Силы специальных операций эффективно сорвали утечку противника, действовали во вражеском тылу и взорвали критически важную позицию врага. Момент операции попал на видео, что демонстрирует высокий профессионализм украинских спецназовцев.

