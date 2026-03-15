УкраїнськаУКР
русскийРУС

Возле Покровска бойцы ССО успешно провели зачистку дома, который занял враг. Видео

Мария Дрофич
War
2 минуты
1,2 т.
Возле Покровска бойцы ССО успешно провели зачистку дома, который занял враг. Видео

Зимой прошлого года, вблизи Покровска, что в Донецкой области, подразделение Сил специальных операций провело зачистку дома, который контролировали оккупанты. Во время операции украинские защитники ликвидировали российского военного.

Видео дня

Подробности операции рассказали в соцсетях 144 центра ССО, где обнародовали кадры уничтожения врага. Также снятые события прокомментировал командир группы "Егермейстер" 3 отряда 144 центра ССО.

Группа "Егермейстер" получила задание провести зачистку дома, который заняли россияне. При осмотре помещения операторы заметили силуэт врага в зеркале. Когда оккупанта обнаружили, военные применили гранаты и простреляли определенный участок.

Несмотря на предложения сдаться, противник продолжал сопротивляться. Бойцы ССО уничтожили оккупанта и полностью зачистили здание.

После завершения операции подразделение без потерь перешло к зачистке других зданий.

Напомним, украинские Силы специальных операций эффективно сорвали утечку противника, действовали во вражеском тылу и взорвали критически важную позицию врага. Момент операции попал на видео, что демонстрирует высокий профессионализм украинских спецназовцев.

Также OBOZ.UA сообщал, в ночь на 14 марта Силы специальных операций поразили вражеские пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в оккупированном Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe