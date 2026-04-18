Возможна ли новая операция 'Паутина' на территории РФ? военный эксперт Нарожный объяснил нюансы

Оккупационная армия РФ продолжает наносить массированные удары по Украине с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Одним из способов противодействия такому террору является уничтожением ракетоносителей.

При этом в нынешних условия повторить операцию "Паутина" крайне проблематично. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Борьба с российским ракетным террором

По слова военного эксперта, украинские войска периодически уничтожают пусковые установки для баллистических ракет "Искандера". Также недавно в оккупированном Крыму была уничтожена система береговой обороны "Бастион", которую россияне используют для запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Впрочем, несмотря на успешные удары уничтожить абсолютно все инструменты российского террора очень тяжело. Одной из сложнейших целей является стратегический бомбардировщик, которые россияне применяют для запуска крылатых ракет Х-101.

"У нас была операция "Паутина", но очень мало вероятно, что ее можно будет повторить, ведь в России выключили мобильный интернет. Поэтому, грубо говоря, 4G-модем поставить на дрон и запустить его на стратегический бомбардировщик практически нереально. Возможно, будут изобретены какие-нибудь другие методы, но пока не очень понятно, как мы сможем уничтожать эти стратегические бомбардировщики", – сказал военный эксперт.

В то же время он допустил, что для удара по стратегическим бомбардировщикам можно применять ракеты "Фламинго" с заявленной дальностью на 3 тысячи километров. Эксперт уверен, что такая ракета вполне реально может добраться до тех аэродромов, где находятся бомбардировщики.

Ранее OBOZ.UA писал, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия в ближайшее время перейдет снова к массированным комибнованым атакам по Украине с частотой семь раз в месяц. Такие данные, по его словам, приводит украинская разведка.

