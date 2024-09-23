Возник кратер 62 метра в ширину: в сеть попали новые спутниковые снимки неудачного запуска ракеты 'Сармат'

OSINT-аналитик Джордж Баррос опубликовал новые спутниковые снимки от компании Maxar, которые демонстрируют неудачное испытание межконтинентальной ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк. Согласно этим снимкам, ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска.

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На это указывают значительные повреждения стартовой площадки и пусковой шахты, где образовался крупный кратер шириной около 62 метров. Об этом Баррос сообщил в соцсети Х.

Maxar собрал новые спутниковые снимки с высоким разрешением, которые показывают последствия драматической неудачи при запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты RS-28 на стартовой площадке на космодроме Плесецк.

Большой кратер (шириной примерно 62 метра) виден на стартовой шахте, а также значительные повреждения на стартовой площадке и вокруг нее, что свидетельствует о том, что ракета взорвалась вскоре после зажигания или запуска", – сообщил Баррос.

"Сармат" – это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. В РФ утверждают, что благодаря своим характеристикам этот комплекс якобы способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и имеет наибольшую дальность поражения в мире. Согласно официальной информации из РФ, ракета "Сармат" может пролететь более 11 тысяч километров и нести боеголовку весом до 100 тонн.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия провалила испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" на космодроме "Плесецк" в Архангельской области. Она взорвалась глубоко в шахте, что, вероятно, привело к пожару и уничтожению полигона вокруг.

Напомним, в результате атаки БПЛА на Тверскую область РФ был поражен секретный объект в поселке Октябрьский. По слухам среди местного населения, там размещаются ракетные шахты, а на боевом дежурстве находится ракета "Сармат", поэтому они поспешили эвакуироваться.

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