"Возникают дискуссии": "Флеш" объяснил, могут ли "Шахеды" автоматически захватывать цели

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые использует Россия, лишены возможности автоматического захвата цели перед атакой. В российских модификациях видеокамеры действительно могут фиксировать цель, однако наводить дрон на цель приходится вручную.

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Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. По его словам, существует три компонента"умного дрона": распознавание целей по изображению, автоматический выбор цели с помощью ИИ и автоматическое наведение дрона на цель.

Может ли "шахед" захватывать цель

По его словам, многие современные дорогие китайские видеокамеры способны подсвечивать цели и распознавать их.

"Есть ли у "Шахедов" функция автоматического захвата цели? Возникают дискуссии... Работает нейронная сеть, которая показывает то, чему её научили. Камера может найти цель и удерживать её в фокусе. Этим никого не удивишь", – сказал Бескрестнов.

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В то же время с автовыбором цели ситуация иная. По словам советника главы Минобороны, это сфера, где все стороны конфликта только делают первые шаги.

"Анализ целей по приоритетности, выбор цели и принятие автономного решения об атаке – это, бесспорно, ближайшее будущее всего сегмента ударных БПЛА. Но сейчас такие системы как у нас, так и у противника только проходят первые этапы боевых испытаний", – продолжил Бескрестнов.

Что касается автоматического доведения, он заявил, что в Shahed-136 эта реализация сложнее, поскольку дрон крылатый, однако такая функция уже присутствует как в украинских, так и в российских БПЛА.

"Чтобы система наведения работала на "Шахеде", такая функция должна быть реализована в интерфейсе полетного контроллера. Технически это возможно. Ну и, конечно, должен стабильно работать видеоканал, ведь именно оператор указывает цель, которую нужно атаковать", – пояснил он.

Напомним, ранее Сергей Бескрестнов заявил, что после результативных ударов украинских войск по логистике российских оккупантов враг начал искать способы противодействия атакам. Захватчики начали использовать дроны-перехватчики для патрулирования трасс.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия начала использовать на южном направлении новый тип ударного беспилотника, который отличается высокой скоростью, относительной дешевизной и простотой конструкции. Речь идет о реактивном дроне, который оккупанты могут применять в ответ на эффективную работу украинских зенитных дронов и мобильных огневых групп.

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