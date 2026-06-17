Дешёвый, примитивный, реактивный: на южном фронте военные РФ начали применять новый ударный дрон

Российские войска начали использовать на южном направлении новый тип ударного беспилотника, который отличается высокой скоростью, относительной недороговизной и простотой конструкции. Речь идет о реактивном дроне, который оккупанты могут применять в ответ на эффективную работу украинских зенитных дронов и мобильных огневых групп.

Видео дня

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по вопросам беспилотных технологий Сергей Флеш. Он также обнародовал фото сбитого российского дрона и видео его полета.

Новый беспилотник уже зафиксирован на юге

По словам Флеша, украинские военные уже зафиксировали появление серийного нового ударного БПЛА российского производства на южном фронте.

Он охарактеризовал новую разработку противника как "дешёвый примитивный реактивный дрон", созданный с акцентом на массовость производства и скорость применения.

"На юге страны фиксируем появление серийного нового ударного БПЛА противника. Концепция БПЛА — дешевый примитивный реактивный дрон", – отметил Флеш.

Главные истории дня

Какие характеристики нового БПЛА

По предварительным данным, дрон использует аналоговую систему передачи видеосигнала на частоте 3,3 ГГц.

Среди основных характеристик нового беспилотника РФ:

дальность полета – до 100 километров;

в настоящее время удары фиксируются на расстоянии 30–40 километров от линии фронта;

крейсерская скорость – около 260 км/ч;

максимальная скорость при разгоне – до 300 км/ч;

масса боевой части – ориентировочно 4–5 килограммов.

Флеш отметил, что высокая скорость полёта может затруднять перехват таких целей традиционными средствами борьбы с дронами.

Украинские специалисты изучают новую угрозу

Сергей Флеш призвал военных и операторов беспилотных систем обратить особое внимание на новый тип дрона и фиксировать все случаи его применения.

По его словам, украинские специалисты также пытаются получить целый трофейный образец для детального изучения систем навигации, управления и наведения.

"Прошу всех обратить внимание на формат видео и фиксировать такие случаи. Также ищем целый трофей для понимания работы систем наведения и управления", – сообщил он.

Россия ищет ответ на украинские зенитные дроны

По мнению эксперта, появление нового реактивного беспилотника может быть связано с попытками российских военных адаптироваться к новым условиям войны и найти способы противодействия украинским средствам борьбы с вражескими БПЛА.

"Противник пытается применять дешёвые реактивные БПЛА в качестве контрмеры против зенитных дронов и МВГ", – подчеркнул Флеш.

В последнее время украинские мобильные огневые группы и специализированные дроны-перехватчики демонстрируют высокую эффективность в уничтожении российских беспилотников, что вынуждает оккупантов искать новые технические решения.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушных атак на Украину Россия активно применяет стратегическую и тактическую авиацию, а также наземные платформы для запуска ударных БПЛА. Враг также увеличивает количество дешёвых средств воздушного нападения, а ежедневные запуски БПЛА фактически являются разведкой и "сканированием" воздушного пространства с целью выявления "слепых зон" и режимов работы средств радиолокации. Однако эффективность работы украинской ПВО остается действительно высокой. О том, как ПВО справляется с атаками врага, рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!