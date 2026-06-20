Армия РФ начала патрулировать трассы с помощью зенитных дронов-перехватчиков после ударов ВСУ: видео

После результативных ударов Сил обороны Украины по логистике российских оккупантов враг начал искать способы противодействия атакам. Захватчики стали использовать дроны-перехватчики для патрулирования трасс.

Видео дня

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по вопросам беспилотных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

Враг реагирует на удары по логистике новыми системами

Флеш отметил, что было вполне ожидаемо, что противник не останется бездейственным и не будет просто наблюдать за ударами по его логистическим объектам.

"Сейчас они пытаются организовать патрулирование трасс зенитными дронами-перехватчиками в сочетании с работой РЛС", – говорится в сообщении.

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Советник министра обороны Украины подчеркнул, что в настоящее время на фронте идет война технологий, поэтому каждое действие противника требует соответствующей реакции. По его словам, украинская сторона должна отвечать на эти вызовы собственными технологическими решениями и шагами.

Напомним, ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что удары украинских защитников по логистическим маршрутам российских войск на южном направлении уже ощутимо повлияли на интенсивность боевых действий. По информации военных, наступательные возможности противника снизились почти вдвое.

В то же время министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал для оккупантов ад на юге Украины, подчеркнув, что Крым совсем скоро может превратиться в остров, ведь фактически происходит изоляция этой территории с помощью беспилотников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что недавно бойцы одного из подразделений Главного управления разведки уничтожили вражеский бензовоз на трассе Новая Каховка–Мелитополь. Противник даже замаскировал транспортное средство, однако его оперативно обнаружили с помощью беспилотника.

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