Украинские военные уничтожили замаскированный российский бензовоз на трассе Новая Каховка – Мелитополь. Видео

Украинские военные продолжают наносить удары по логистике российских захватчиков на юге нашей страны. Недавно бойцы одного из подразделений Главного управления разведки уничтожили вражеский бензовоз на трассе Новая Каховка–Мелитополь.

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Противник даже замаскировал транспортное средство, однако его оперативно обнаружили с помощью беспилотника. Видео обнародовали в Telegram-канале ГУР.

Удачная "охота" бойцов ГУР

Результативную работу по уничтожению грузовика провели бойцы подразделения "Саргас" Департамента активных действий ГУР МОУ. В поле зрения защитников российский топливозаправщик попал на трассе Новая Каховка – Мелитополь

"Несмотря на попытки оккупантов замаскировать свои бензовозы под гражданский транспорт – наши все видят, находят и уничтожают", – говорится в сообщении.

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На видео видно, как украинский дрон попадает прямо в бензовоз, в результате чего там начался масштабный пожар.

"Ну и вишенка на торте в конце: момент, когда из горящего грузовика прямо на ходу выпадает эффектно поджаренный оккупант", – отмечается в сообщении.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что ВСУ активизировали удары по российской логистике на юге, что существенно ослабило наступательные возможности противника. Наиболее уязвимым в этой ситуации остается Херсонский плацдарм оккупантов, который имеет ограниченные логистические пути на большой территории. По оценкам эксперта, реальное влияние таких действий станет более заметным в течение лета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны проводят операцию по изоляции Крыма и юго-западного фланга фронта. В случае успеха это может привести к самоизоляции полуострова и превращению его из военного плацдарма, места "проекции силы" страны-агрессора России, в неразрешимую проблему для Кремля.

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