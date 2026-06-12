'Логистика ограничена': эксперт назвал самый уязвимый плацдарм противника и дал прогноз по войне. Карта

Силы обороны Украины активизировали удары по российской логистике на юге, что существенно ослабило наступательные возможности противника. Наиболее уязвимым в этой ситуации остается Херсонский плацдарм оккупантов, который имеет ограниченные логистические пути на обширной территории.

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Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По оценкам эксперта, реальное влияние таких действий станет более заметным в течение лета, когда возрастет потребность в поставках ресурсов, при этом из-за низкой адаптивности российских войск эффективно нарастить грузопоток безопасным способом они вряд ли смогут.

"Как бы странно это ни звучало, но наиболее уязвимым в этой ситуации оказывается Херсонский плацдарм оккупантов, который имеет ограниченную логистику на огромной территории. Фактически левобережная Херсонщина упирается своей логистикой в Черное море, в полуостров Крым, который сейчас постепенно изолируется от материка, а также по восточной административной границе в Запорожье, с поставками, которые интенсивно сокращаются с востока на запад", – объяснил Коваленко.

Он добавил, что при учете основных сил российской группировки "Днепр", размещенных на левом берегу Днепра, в состав которых входят 19-я и 49-я общевойсковые армии и 40-й армейский корпус, в случае поражения логистического узла в районе Армянска обеспечение этих подразделений затрудняется из-за значительного увеличения расстояний снабжения (более 400 км по сложному маршруту М14).

В то же время в юго-западной части Запорожской области у оккупантов есть определенные варианты маневра через Донецкое направление, тогда как в Херсонской области подобные логистические альтернативы фактически отсутствуют.

При такой конфигурации эксперт подчеркнул, что в случае системного нарушения логистики наиболее уязвимым первым может стать именно херсонский участок, после чего возможен цепной инерционный эффект во всей системе снабжения.

Последствия ударов по российской логистике и дальнейшее развитие ситуации

В итоге можно считать, что Силы обороны Украины провели неожиданную для противника и довольно масштабную операцию, направленную на поражение среднетыловой логистики врага. На данный момент российские войска не демонстрируют эффективных решений для преодоления проблем, возникающих в результате таких действий, однако делать поспешные выводы преждевременно.

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что временно оккупированный юг Украины существенно отличается от правобережной Херсонщины как по условиям, так и по характеру воздействия на противника. Для усиления последствий и достижения максимального эффекта требуется определенное время, в течение которого постепенно будут исчерпываться как наступательные, так и оборонительные ресурсы оккупационных сил.

"По самым оптимистичным прогнозам, эти процессы мы сможем наблюдать уже этим летом, по самым осторожным – осенью. Но когда бы это ни произошло, итог у этого сценария один, и это – выход", – резюмировал Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование вынуждено пойти на радикальные меры из-за регулярных и точных ударов украинских сил по ключевым логистическим узлам. Движение военных грузов по главным автомагистралям, связывающим материковую Россию с оккупированным Крымом, полностью заблокировано.

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