'Возвращение правды': историк-офицер Алферов объяснил указ Зеленского о населенных украинцами территориях РФ

22 января, в День соборности Украины, президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России, отметив, что это "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего". Согласно ему, такими землями являются Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина.

Видео дня

О том, что на самом деле означает этот указ, рассказал в интервью OBOZ.UA историк, офицер Александр Алферов. Также он добавил, что это гениальный шаг, который должен продемонстрировать миру, что на самом деле украинская граница — это не предел Украины.

Александр Алферов объясняет, что упоминание в документе о Кубане, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Ростове — не означает того, что сейчас это украинские земли, ведь эти области сформированы по принципам ХХ века разграничения. Но часть этих областей является бывшей украинской территорией или территориями, где частично проживали этнические украинцы.

"Территории, о которых президент упомянул в своем указе, имеют совершенно разные исторические принципы попадания в Российскую Федерацию. Где-то это была просто аннексия, как и территория сегодняшней Брянской области, а где-то — соглашения между московитами и украинцами 90-х годов, грубо говоря, коммунистами", — отмечает Алферов.

В качестве примера он приводит Воронежскую, Белгородскую, Курскую области, которые являются частями украинских слободских казацких полков, заселенных украинцами. Подавляющее большинство из них находятся сейчас в Украине — это Харьков, Сумы, Изюм, Ахтырка, а вот Острогожск остался в России. Это касается Брянской области, Кубани и Дальнего Востока, где проживали украинцы.

"Сейчас нам следует продемонстрировать, что украинские этнические территории расположены за пределами украинской границы и находятся они на территории Российской Федерации, "поясом" вокруг сегодняшней линии фронта.

Это гениальный шаг, который должен показать миру, что на самом деле украинская граница — это не предел Украины. Это явление 20-х годов ХХ века, когда коммунисты, большевики и россияне обокрали нашу землю и забрали еще огромный кусок технических территорий", – говорит историк.

"И если даже в Штатах есть украинский музей, есть украинские музеи в Канаде, есть музеи, библиотеки, образовательные учреждения в Австралии, в Африке, то почему их нет в России, где Украина рядом, и которая вроде беспокоится о своих гражданах? И тогда оказывается, что Россия – это огромный фейк", – заключает он.

Также Алферов отмечает, что большим бонусом является то, что в указе говорится о нарушении Российской Федерацией международных обязательств, договоров по реализации развития образования и науки коренных народов. И когда мир узнает, что, на самом деле, в России огромное количество этнических украинцев, которые на всех континентах украинцы выступают в поддержку Украины против российской войны, они увидят, что такой поддержки в России нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. В документе говорится о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курске, Ростовской области РФ. Глава государства поручил развивать взаимодействие между украинцами и порабощенными Россией народами.

Кроме того, мы писали, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова устроил истерику в сети. В этот раз причиной очередного всплеска неадекватных заявлений российского политика стал указ президента Украины Владимир Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ.