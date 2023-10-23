Впечатлил всю Украину, повторив танец 'Уэнздей' на передовой: воин Марк Оз погиб в боях с оккупантами

Украина в российской войне потеряла еще одного своего защитника. К Небесному войску отошел мужественный воин Марк Оз. Кроме противостояния российской агрессии защитник, впечатлил всю всю страну, повторив танец "Уэнздей" на передовой

Трагическое известие сообщил Мурованокуриловецкий поселковый совет. Боец был родом из Винницкой области (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"11 октября 2023 свой последний бой возле села Ивановка Чугуевского района Харьковской области принял наш земляк, старший солдат воинской части А 0515, молодой Герой, Оз Марк Николаевич, 01.01.1998 г.р., уроженец села Петримани. После полномасштабного вторжения россии рядах первых как резервист пошел воевать сначала разведчиком, затем артиллеристом", – говорится в сообщении.

У Героя осталась мать и братья.

"Молодой Воин погиб смертью храбрых, до последнего оставаясь верным военной присяге. Марк мог бы счастливо жить, продолжать быть любящим сыном, хорошим товарищем, успешным молодым человеком, который мечтал стать актером, если бы не проклятая война... Война, которая без приглашения в веру с вами жизнь, война, изменившая судьбы миллионов украинцев, война, которая оставила еще одну семью без самого родного человека", – отметила местная власть.

Видео дня

Территориальная община выразила глубокие соболезнования семье погибшего.

Как сообщал OBOZ.UA, Марк Оз в прошлом году прямо на фронте в военной форме попытался повторить танец старшей дочери семейки Адамсов Венздей, которую на экране воплотила американская актриса Дженна Ортега. Практически сразу видео набрало 2,5 млн просмотров в TikTok.

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