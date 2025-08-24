Впечатляющая акция: в глубине оккупированной Херсонщине ВСУ подняли много украинских флагов. Видео

В День Государственного Флага украинские защитники на юге страны провели впечатляющую акцию. Десятки желто-голубых флагов были подняты в глубине оккупированной Херсонщины. В частности, флаги Украины увидели оккупированная Новая Збурьевка, Голая Пристань и другие города и поселки. Также оккупанты получили напоминание, что эта земля была и будет украинской.

Отличились бойцы 30-го корпуса морской пехоты и их разведка, 34 бригады морской обороны, операторы БПЛА 40 и воины 39 ОБрБО и другие. Причем развернуто украинские флаги на временно оккупированной земле было в разные способы – где руками, где на воздушных шариках, а где с помощью дронов.

"Это не просто флаг, это – символ нашей несокрушимости и решимости. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегда будет украинской", – отметили украинские защитники.

Также ко Дню Государственного Флага Украины наши ребята подготовили особое "поздравление" и для врага. В частности, на Левобережье Херсонщины появилось большое количество листовок с напоминанием: эта земля была и будет украинской.

В листовках был предоставлен четкий алгоритм для российских солдат – как правильно сдаться в плен и сохранить себе жизнь.

"Мы призываем врага сложить оружие и сдаваться. Война для вас уже проиграна, победа будет за Украиной", – было указано там.

Как сообщал OBOZ.UA, ко дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем RUGBY TEAM 129 отдельной тяжелой механизированной бригада подняли сине-желтые флаги на этнических землях, принадлежащих к нашей Слобожанщине. Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево, что на Курщине.

Как отмечают украинские защитники, в южных областях Украины российские войска меняют тактику. Эти направления становятся все горячее, там постоянно ведутся ожесточенные бои. В частности, активным враг становится на фронте в Херсонской области.

Напомним, что воины 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Последние минуты существования вражеской смертоносной машины и ее феерическое отправление в ад морпехи зафиксировали на видео.

