Впечатляющая цифра: в МВД рассказали, сколько украинцев считаются пропавшими без вести

Начальник отдела управления МВД по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Дмитрий Богатюк сообщил, что в Украине официально считаются пропавшими без вести 42 тысячи человек. Информация о них внесена в Единый реестр.

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Об этом сообщает Укринформ. Отмечается, что с начала работы реестра в мае 2023 года в него были внесены сведения о более чем 51 тысяче человек.

По словам Богатюка, информация о 7 тысячах человек уже установлена. Из них 3 тысячи "живы-здоровы", подавляющее большинство этих людей – бывшие военнопленные. Еще 4 тысячи – идентифицированные тела. Большинство из них – защитники Украины.

Представитель МВД рассказал, что 90% обращений об исчезновении личности расследует Нацполиция. Чаще всего пропавших без вести украинцев находят в российском плену.

Также Богатюк отметил проблему, которая затрудняет поиск людей – Минобороны Украины не отбирает образцы ДНК у военных, отправляющихся в зону боевых действий.

Единственный реестр пропавших без вести содержит данные относительно украинцев, судьба и местонахождение которых неизвестно. Он способствует поиску людей, а также помогает нетрудоспособным родственникам без вести пропавших граждан оформить выплаты по потере кормильцев.

Для получения выписки из реестра относительно пропавших без вести нужно обратиться в МВД обычной или электронной почтой, предоставить копии документов, удостоверяющих личность и степень родства с пропавшим человеком.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Минреинтеграции призвали украинцев не публиковать информацию в социальных сетях о людях, которые считаются пропавшими без вести. Вместо этого рекомендуется немедленно обращаться за помощью к уполномоченному и другим соответствующим ведомствам в случае потери связи с человеком.

– Во время российско-украинской войны часть бойцов ВСУ пропадает без вести. Смерть некоторых военных не зафиксирована на законном уровне, поэтому их родственники не могут подтвердить смерть. Юрист дал совет, что делать в таком случае.

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