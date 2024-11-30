Впереди первых: 48-й инженерной Каменец-Подольской бригаде исполнилось 9 лет. Видео

30 ноября свой "день рождения" отмечает 48 инженерная Каменец-Подольская бригада Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Подразделению, немало сделавшему для приближения победы, уничтожения как можно большего количества российских оккупантов и сохранения жизней побратимов из Сил обороны, исполняется 9 лет.

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Воины бригады минируют подступы к украинским позициям, нейтрализуют установленные врагом минные заграждения, строят фортификации и ежедневно вносят свой посильный вклад в то, чтобы цифры российских потерь в ежедневных сводках Генштаба были как можно больше. О бригаде, удостоившейся характеристики "настоящий эпос современного поля боя", рассказали в Командовании Сил поддержки ВСУ.

"48-й инженерной Каменец-Подольской бригаде Сил поддержки ВСУ – 9 лет. Эта бригада – настоящий эпос современного поля боя. Они не просто воюют, они творят историю с каждым своим шагом. Поля, которые вчера казались безопасными, сегодня становятся смертельными ловушками, потому что именно они, мастера минного ремесла, сеют взрывной хаос с точностью хирурга. Их фортсооружения — это бастионы неприступности, которые поднимаются там, где вчера была только степь или руины. Их руки превращают землю в скалу, а окопы — в лабиринты, из которых нет выхода для врага", – не без поэтичности описали ежедневную боевую работу специалистов инженерной бригады по минированию и возведению укреплений в Командовании Сил поддержки.

Часто воины 48 инженерной бригады среди первых идут в наступление, пусть даже большинство украинцев об этом и не догадываются.

"Когда речь идет о прорыве заграждений, 48 инженерная Каменец-Подольская бригада — как наконечник от копья, рассекающего железо и бетон. Они расчищают путь для наших войск там, где кажется, что идти невозможно. Их действия — это гром, что несет свободу на своих крыльях и разрушает любое сопротивление", – отметили в Командовании Сил поддержки.

Кстати, именно воины 48 бригады были среди защитников, которые первыми ступили на территорию Курской области РФ, когда Украина начала операцию в этом российском регионе. Инженеры бригады прокладывали путь для собратьев из штурмовых подразделений через густо заминированную приграничную территорию. В настоящее время инженерные группы разминирования осуществляют на российской территории разминирование огневых позиций, обезвреживание сбитых дронов на земле, проверку мест подрыва и уничтожение логистических объектов врага.

"Но главное, чем славится 48 инженерная бригада, – это "подарки". Огромное количество летящих на Россию деревянных ящиков становятся свидетельством мастерства. Они дарят оккупантам самое ценное – билет в один конец, с пометкой "ГРОБОВЫЕ". Их девиз – "впереди первых". Они не просто воины-саперы. Они боевые инженеры победы, которые превращают каждое сражение в настоящий шедевр", – подчеркнули в Командовании Сил поддержки ВСУ.

Напомним, кроме Курщины специалисты 48 инженерной Каменец-Подольской бригады сыграли весомую роль, в частности, в освобождении Урожайного на Донетчине прошлым летом. Они буквально прокладывали дорогу войскам во время упорных боев за этот населенный пункт.

Рискуя жизнями, инженеры бригады восстановили путь, который подорвали оккупанты, чтобы сделать невозможным продвижение украинских воинов в ходе контрнаступления.

Кроме того, 48 инженерная бригада активно участвует в разминировании освобожденных территорий Украины. За время работы в деоккупированных населенных пунктах специалисты подразделения убедились, что враг способен на любую подлость и преступления.

В частности, они часто применяют тактику минирования местности в населенных пунктах Украины, откуда им приходится бежать. В частности, на Херсонщине они миновали дома, подвалы, собственную технику. А бывает, что заминированным оказывается весь населенный пункт полностью.

Также бойцы бригады неоднократно отличились в "денацфикации" и "демилитаризации" войск Путина в 2022 году.

Тогда саперы установили вблизи города минные заграждения, задержавшие вражеские колонны, повлияли на ход боевых действий.