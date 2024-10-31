Изменили ход боя: саперы 48-й инженерной бригады уничтожили и повредили 14 танков РФ во время одного штурма. Фото

Саперы 48-й инженерной Каменец-Подольской бригады выполнили впечатляющую операцию, в ходе которой уничтожили и повредили 14 танков российских оккупантов. Это произошло вблизи Славянска, где бригада остановила прорыв противника.

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Такую информацию обнародовали в Генеральном штабе ВСУ. 26-летний сапер Николай, всегда мечтавший служить в инженерных войсках, рассказал об этой операции.

"Инженер – это универсальная специальность", – отметил он, подчеркивая разнообразие выполняемых ими задач.

"Сегодня мы прокладываем пути для техники, завтра – разминируем территорию, а послезавтра мы ее можем миновать", – добавил защитник.

Во время одной из боевых задач в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, Николай вместе со своим подразделением преследовал цель остановить танковый прорыв россиян. Саперы установили минные заграждения, существенно повлиявшие на ход боевых действий, задержав вражеские колонны.

В результате их работы на минах было уничтожено или повреждено 14 российских танков и 3 боевых бронированных машин.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 313 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1310 захватчиков.

"Денацификации" российских захватчиков проводят не только украинские воины, но и они сами. Так, на днях стало известно, что в Запорожье оккупант расстрелял десять солдат из своего подразделения, а в Курщине рядовой застрелил капитана.

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