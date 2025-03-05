Врачи боролись за его жизнь 8 часов: на Днепровщине простились с военным, погибшим в результате удара РФ по полигону. Фото

В Днепропетровской области 4 марта простились с погибшим военным Денисом Коноваловым. Он погиб в результате ракетного удара окупантов по учебному полигону.

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Об этом сообщило suspilne.media. Денис был стрелком отделения охраны.

1 марта российская армия нанесла удар ракетой по полигону на Днепровщине. В результате атаки защитник получил осколочное ранение головы.

Врачи восемь часов боролись за его жизнь, но не смогли завоевать Дениса в смерти – 2 марта у военного остановилось сердце.

Денису Коновалову было 38 лет. У него остались две дочери, жена и мама.

Человек был на войне с начала полномасштабного вторжения. Воевал в мобильно-огневой группе, на его счету 56 сбитых "шахедов" и он этим гордился.

В ноябре 2024-го Дениса перевели в резервный батальон, он был на службе во рту охраны.

Во время атаки выполнял задание – стоял на контрольном пункте. Получил ранение в голову, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Военнослужащий Сергей, знакомый с Денисом с начала полномасштабного вторжения, рассказал, что погибший был очень ответственным и отзывчивым, всегда приходил на помощь и умел поддержать. Сергей в тот день также был на полигоне, по прилете он оказывал помощь Денису.

"Никогда плохого ничего не сказал. Это герой. Наш герой. Он был на дежурстве в момент удара РФ. Мы с ним служили во рту охраны, охраняли наш лагерь, батальон", – рассказал собрат погибшего.

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