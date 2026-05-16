'Врачи до последнего боролись за жизнь': умер работник 'Нафтогаза', который пострадал из-за российского удара по Полтавщине

В больнице скончался работник группы "Нафтогаз", который получил тяжелые ранения в результате российского удара по Полтавской области. Медики долгое время боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

Видео дня

В результате этой атаки количество погибших сотрудников компании снова возросло. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Речь идет о 59-летнем Сергее Клименко, машинисте холодильных установок "Нафтогаза". Он получил тяжелые ранения в ночь с 4 на 5 мая на Полтавщине, когда российские войска нанесли удар, в частности по спасателям ГСЧС и работникам энергетической компании.

Врачи сообщили, что состояние пострадавшего было критическим, и ему провели ряд сложных операций. Несмотря на все усилия медиков, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался в больнице.

После его смерти количество погибших работников "Нафтогаза" в результате той атаки возросло до четырех. Той же ночью погибли коллеги Сергея Клименко — Александр Козин, Юрий Мусиенко и Михаил Дуб.

Сейчас еще семеро сотрудников компании продолжают лечение в медицинских учреждениях. Состояние некоторых из них остается тяжелым.

В "Нафтогазе" также отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России погибли уже 324 работника Группы. В компании выразили соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 мая оккупанты совершили массированную атаку по Полтавской и Харьковской области, применив ракеты и беспилотники. Жертвами российской атаки стали трое работников нефтегазового предприятия и двое спасателей ГСЧС. Еще 37 человек получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!