Враг 22 раза пытался прорвать оборону на Новопавловском направлении, продолжаются бои возле Работино – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты в Украине. Только за сутки 8 марта путинские войска нанесли нанесли 8 ракетных и 107 авиационных ударов, а также совершили 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На фронте в течение суток было зафиксировано 63 боевых столкновения. Самая сложная ситуация остается на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 марта.

Под авиационным ударом были населенные пункты Сопич, Сидоровка и Волфино Сумской области; Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области; Белогоровка и Макеевка в Луганской области; Дружба, Новоалександровка, Прогресс, Новобахмутовка, Бердичи, Новоселовка, Новопокровское, Очеретино, Желанное, Владимировка Донецкой области; Верхняя Терса на Запорожье и город Херсон. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены 8 атак противника в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами обороны уничтожены 12 из 15 запущенных российскими оккупантами БпЛА типа Shahed.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциях радиоэлектронной борьбы, в том числе двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 складу боеприпасов противника.

Напомним, украинские воины заставили российских оккупантов отступить с неопределенных позиций вблизи села Тоненькое Донецкой области. Также они контратакуют в районе Красногоровки и Марьинки и вблизи Новомихайловки и Победы.

Ранее сообщалось, что Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию. Аналитики отметили "гибридные операции" РФ в Молдове, направленные на дестабилизацию и последующую поляризацию государства.