Враг активизировался на Бахмутском направлении: 14 раз пытался прорвать оборону ВСУ – Генштаб

Российские войска активизировались на Бахмутском направлении. В течение суток они 14 раз атаковали позиции ВСУ.

Об этом говорится в строительстве Генштаба. Всего за 1 апреля 2024 года было зафиксировано 61 боевое столкновение.

Кроме того, военные РФ нанесли 7 ракетных и 61 авиационный удар по Украине. Было совершено 89 обстрелов из РСЗО. В свою очередь, авиация Сил обороны нанесла удары по пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями наших ракетных войск нанесено поражение по наземной станции управления БПЛА, уничтожено средство противовоздушной обороны, атакованы 2 станции РЭБ, состав боеприпасов и район сосредоточения личного состава врага.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. РФ продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность и обстреливает населённые пункты со своей территории. Противник нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Сумской области.

Наступательных действий на Купянском направлении враг не вел. Впрочем, страна-агрессор нанесла авиационные удары в районах Купянска, Садового и Табаевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Там враг пытался прорвать оборону наших войск. Авиация оккупанта нанесла удар в районе населённого пункта Чернещина Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены шесть атак в районах двух населенных пунктов Донецкой области. Таким образом, враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах семи населенных пунктов Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области. Там враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении оккупант два раза атаковал позиции наших защитников авиацией в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении в течение суток врагом была атака позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Никольское Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Ранее стало известно, что украинские защитники в марте 2024 года продолжили уничтожать российских оккупантов и нанесли им безумные потери. Общее количество уничтоженных захватчиков за этот месяц составило просто поразительную цифру – около 28 200 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утреннему сведению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте было уничтожено 143 единицы военной техники и вооружения противника. Также Силы обороны обезвредили около 710 окупантов, с начала масштабного вторжения РФ потеряла 442 880 своих военных.

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