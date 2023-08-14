Враг активизировался: Маляр назвала самые горячие участки фронта и рассказала о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении. Карта

Российская оккупационная армия продолжает пытаться наступать на востоке Украины. Самыми горячими участками фронта остаются Купянское и Лиманское направление.

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На Лиманском направлении войска РФ пытаются вытеснить ВСУ из Серебрянского лесничества, а на Купянском направлении враг хочет вернуть позиции, которые потерял в прошлом году. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, наступательные действия врага на востоке страны продолжаются с начала года. Однако благодаря мужественному противодействию ВСУ, оккупанты не смогли продвинуться ни на один сантиметр. В то же время Маляр подчеркнула, что украинские защитники сталкиваются с врагом в тяжелых боях и применяют все свои умения, чтобы сорвать планы россиян.

"Эпицентром боевых действий остается восток, потому что враг для себя выбрал именно восток основным направлением наступления. С начала 2023 года на нескольких направлениях именно на востоке враг пытается двигаться полномасштабным наступлением. Но ни на одни сантиметр враг там не продвинулся. Но это на самом деле очень тяжелые бои. Наши Вооруженные силы применяют там все свои умения для того, чтобы останавливать врага", – сказала Маляр.

Также замминистра обороны объяснила, что за счет наступления на Купянском и Лиманском направлении российские оккупанты хотят оттянуть ВСУ с Бахмутского направления. Таким образом враг усложняет продвижение украинских войск на других участках фронтах.

"Враг активизировался именно на Купянском и Лиманском направлении. Это было реакцией врага на наше успешное продвижение на Бахмутском направлении. Врагу важно было отвлекать наши силы на других направлениях и действительно усложнять ситуацию таким образом, чтобы мы не могли концентрировать силы для наступления на Бахмутском направлении", – отметила замминистра обороны.

Кроме того, Маляр отметила, что за прошедшую неделю снизилось количество обстрелов на Купянском и Лиманском направлении. Однако российские войска продолжают стягивать личный состав и технику, чтобы продолжить попытки наступления.

"Наши Вооруженные силы существенно уничтожили мощности врага и на Лиманском, и на Купянском направлениях. Если проанализировать количество обстрелов, то на первый взгляд кажется, что за прошедшую неделю количество обстрелов снизилось. Но на самом деле это не говорит, что враг отступил от своих планов. Это говорит о том, что мы существенно ослабили его наступательный потенциал, но они собираются с силами, подтягивают технику, новых людей для того, чтобы пробовать наступать дальше", – сказала Маляр.

Во время включения из Military Media Center Маляр заявила, что Силы обороны за прошедшую неделю освободили 3 кв. километра на Бахмутском направлении. Также она отметила, что всего на южном фланге Бахмутского направления освобождено уже 40 кв. км территории.

При этом российские оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Напомним, оккупационные российские войска на востоке Украины сосредоточили усилия на Купянском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти на Купянск. В настоящее время попытки врага продвигаться безуспешны, Силы обороны сдерживают атаки оккупантов.

Ранее сообщалось, что в связи с постоянными российскими обстрелами в Купянском районе Харьковской области объявили проведение обязательной эвакуации населения. Ей подлежат 37 населенных пунктов в нескольких объединенных территориальных громадах района.

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