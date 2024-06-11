Враг активизировался на Харьковском направлении, на Лиманском – идут бои: в Генштабе рассказали о ситуации
Российская оккупационная армия активизировала наступательные действия на Харьковском направлении. С начала суток украинские воины отбили уже три атаки в районе населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
При этом наибольшая активность противника с начала суток наблюдается в Покровском и Лиманском направлениях. Там произошло и длится около половины всех боевых столкновений за сегодня. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 13:00 11 июня.
В Харьковской области российские террористы применяют управляемые авиабомбы и неуправляемые ракеты по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Враг атакует с воздушного пространства над территорией РФ в районе Белгорода и Шебекиного.
На Лиманском направлении украинские защитники отразили девять наступательных и штурмовых действий вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского леса. В районах Дружелюбовки и Грековки враг продолжает атаковать. Также войска РФ активно на этом направлении применяют авиабомбы. С начала суток 7 управляемых авиабомб враг сбросил в районе Северска, четыре – неподалеку от Невского, и одну – вблизи Дружелюбовки.
На Покровском направлении наиболее сложная обстановка. Количество боев с начала суток возросло до 14, из них 9 – продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки.
На Времовском направлении отражена вражеская атака возле Урожайного.
На Ореховском направлении были отражены пять попыток врага улучшить свои позиции в районах населенных пунктов Щербаки, Новопрокоповка и Малая Токмачка. Возле последнего враг задействовал авиацию – сбросил четыре авиабомбы.
На Приднепровском направлении по три бомбы российские оккупанты применили по районам Токаревки и Тягинки. На остальных направлениях обстановка без особых изменений.
Напомним, российская оккупационная армия использует заградительные отряды из кадыровцев в Харьковской области. Им приказали сдерживать на границе российских захватчиков, которые бегут из Украины.
Ранее сообщалось, что командование оккупационных войск РФ перебрасывает неустановленное количество сил в район границы с Харьковской областью Украины. Пока неясно, планирует оно немедленно задействовать их в боевых действиях на этом направлении или же использует просто для усиления Северной группировки войск, чтобы приблизить ее к запланированной конечной мощности.
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