Оккупанты выставили заградотряды из кадыровцев на Харьковщине: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о ситуации

Российская оккупационная армия использует заградительные отряды из кадыровцев в Харьковской области. Им приказали сдерживать на границе российских захватчиков, которые бегут из Украины.

Командование армии РФ пошло на такой шаг для поддержки перегруппировки своих войск. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, на российско-украинской границе в Харьковской области оккупанты выставили заградительные отряды, состоящие из так называемых кадыровцев. Волошин подчеркнул, что враг будет размещать эти подразделения для поддержки перегруппировки своих войск.

При этом представитель ВСУ подчеркнул, что враг придерживается тактики выставления заградительных отрядов, из числа личного состава подразделения "Ахмат".

"Ведь вражеская армия там понесла потери и разбита, поэтому в поддержку своих действий враг вынужден маневрировать резервами, перемещать подразделения в районе линии нашей госграницы и пополнять свои силы и средства за счет резервов от воздушно-десантных войск РФ и также 11 и 44 армейских корпусов РФ", - заявил Волошин.

Напомним, командование оккупационных войск РФ перебрасывает неустановленное количество сил в район границы с Харьковской областью Украины. Пока неясно, планирует оно немедленно использовать их для боевых действий на этом направлении или же просто для усиления Северной группировки войск, чтобы приблизить ее к запланированной конечной мощности.