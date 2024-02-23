Враг активизировался на Марьинском направлении: ВСУ отразили 31 попытку прорвать оборону – Генштаб

За последние сутки в Украине произошло 58 боевых столкновений по всей линии фронта. Большинство из них состоялось на Марьинском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба на 23 февраля. "Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", отмечают в командовании ВСУ.

Всего за сутки враг нанес 5 ракетных и 60 авиаударов, совершил 62 обстрела из РСЗО (к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения).

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 – по ЗРК противника. Ракетные войска нанесли поражение 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам, 1 складу боеприпасов и 2 РЛС ЗРК "Тор" противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении враг совершил одну атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Под огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области. Про обстрелы противника попали около 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Под огнем оккупантов оказались четыре населенных пункта Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг наступательных действий не вел. Однако на Запорожском направлении Силами обороны отражена одна атака противника в районе Работино Запорожской области. Обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Здесь в течение суток совершено 7 неудачных попыток штурма позиций наших войск. Также обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодняшний день Россия покупает ракеты и другое вооружение также в Северной Корее, а затем использует их для обстрелов Украины. За это ЕС предложил ввести ограничения против КНДР, хотя аналитики уже предполагают, что санкции будут символическими и вряд ли остановят поставки оружия.

Ранее сообщалось, что в начале января 2024 года Иран предоставил России сотни баллистических ракет малой дальности. Продажи оружия в Москве являются частью усилий Тегерана по получению доходов для поддержки своей экономики.

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