Враг активизировался на Ореховском направлении, под Авдеевкой продолжаются тяжелые бои – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 76 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами. На Авдеевском направлении защитники отбили 20 вражеских атак, там ведутся тяжелые бои.

Кроме того, оккупанты активизировались на Ореховском направлении, где 16 раз атаковали позиции украинских войск. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 9 мая.

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