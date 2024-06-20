Враг активизировался на Торецком направлении: в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои. Карта

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений, а с начала этих – еще 47. Российские войска активизировались на Торецком направлении, особенно активными они остаются и на линии в Покровском районе Донетчины.

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Силы обороны сдерживают действия врага огнем, нанося ему потери. О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке на 10:00 четверга, 20 июня.

По уточненной информации, накануне войск РФ нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, 53 авиаудара (в частности, сбросили 76 КАБа), а также совершили более 4000 обстрелов, 89 из них – из реактивных систем залпового огня.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 12 районов сосредоточения личного состава, четыре артиллерийских средства, три средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и еще один важный объект оккупантов. В общем враг потерял 1170 живой силы и 171 единицу техники и вооружения. Этой ночью страна-агрессор совершила массированную воздушную атаку на энергоинфраструктуру Украины, во время нее силы ПВО уничтожили пять из девяти ракет и все 27 "Шахедов".

С начала четверга и по состоянию на 10:00 на фронте произошло уже 47 боевых столкновений. Захватчики произвели 523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Купянском направлении продолжаются пять вражеских штурмов в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки – вблизи Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении шло сражение в районе Раздолевки. Четыре попытки захватчиков продвинуться вперед возле этого населенного пункта защитники уже отбили. Потери врага уточняются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений. Три атаки вблизи Ивановского и Андреевки отбиты, шли боевые действия возле Клкщиевки и Калиновки. Российские оккупанты успеха не имеют.

В то же время они активизировались на Торецком направлении – сегодня пытались вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжался бой.

Особенно активными оккупанты остаются на Покровском направлении. Уже с начала суток они предприняли 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. Из них на утро продолжалось десять атак. Ситуация остается напряженной, но Силы обороны принимают все меры для истощения наступательного потенциала врага.

Вчерашняя его активность на этом направлении привела к потере 245 захватчиков убитыми и ранеными. Защитники уничтожили одну ББМ, артсистему и автомобиль, повредили две бронемашины, четыре пушки и два автомобиля войск РФ.

На Кураховском направлении продолжались семь вражеских атак в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки. Ситуация под контролем сил обороны. На Времивском направлении враг пытался продвинуться из района Водяного, наши подразделения сдерживают оккупантов огнем.

На остальных направлениях фронта активных наступательных действий войска РФ не проводили.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, ВСУ контратаковали оккупантов на севере Харьковщины, в частности имеют успехи возле Тихого и в других районах к северо-востоку от облцентра. Также защитники окружили около 200 захватчиков на Волчанском агрегатном заводе в центральной части города.

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