Враг активизировался на юге: в ВСУ рассказали о новой тактике россиян

За прошедшие сутки оккупационные войска Российской Федерации усилили огневое и психологическое давление на гражданское население прифронтовых и деоккупированных территорий. Вражеские обстрелы активизировались преимущественно на юге Украины.

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Об этом сообщили в Facebook оперативного командования "Юг". Отмечается, что, в частности, по правобережью Херсонщины враг вел артиллерийские обстрелы, в то же время нанося авиаудары. Всего в регионе произошло около 70 обстрелов. В результате атаки на областной центр погибли две гражданские женщины – мать и дочь. Еще одна женщина получила ранения.

В Бериславском районе Херсонщины россияне совершили три атаки, применив и КАБы, и противорадиолокационные ракеты. Враг продолжает уничтожать промышленные мощности региона, бить по сельскохозяйственным угодьям.

Также оккупанты атаковали Баштанский район Николаевщины, ударив из зенитно-ракетных систем С-300 по наземным объектам. Кроме того, в населенных пунктах Гороховской и Снегиревской общин повреждено здание детского сада и клуба, жилые дома, учебное заведение и частное предприятие. В результате обстрелов погибли двое 18-летних юношей. В городе Снигиревка повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.

В ОК "Юг" напомнили украинцам о соблюдении правил безопасности и оперативном реагировании на сигналы воздушной тревоги, поскольку уровень ракетной опасности достаточно высок, вероятность повторных обстрелов прифронтовых и тыловых деоккупированных территорий остается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в пасхальную ночь 16 апреля российские террористические войска нанесли ракетный удар по городу Снигиревка Николаевской области. В результате погибли двое подростков;

– 13 апреля войска РФ ударили управляемыми авиабомбами по школе в Змиевке. В результате один человек погиб, еще один ранен.

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