Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Змиевке на Херсонщине: есть погибший и раненый

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область. В четверг, 13 апреля, войска РФ ударили управляемыми авиабомбами по школе в Змиевке.

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В результате один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

"Сегодня в Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека, двое получили ранения", – сказал он.

Прокудин уточнил, что среди погибших в Змиевке оказался 62-летний завхоз, находившийся в школе, куда попали оккупанты, а ранение получил 55-летний сторож образовательного учреждения.

Также путинская армия обстреляла село Никольское Дарьевской общины, в результате ранения получил 52-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в Херсон.

Кроме того, с утра захватчики обстреляли парк в Днепровском районе Херсона. Из-за этой атаки погиб 45-летний мужчина.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российская оккупационная армия совершила очередное военное преступление в Херсонской области. Террористы устроили обстрел города Станислав из артиллерии – снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные преступники страны-агрессора России снова атаковали Херсонскую область. Оккупанты нанесли удар с БПЛА по деоккупированной Змиевке Бериславского района. В результате инцидента ранения получили четыре человека.

Российские войска продолжают терроризировать украинцев в деоккупированном Херсоне и населенных пунктах правобережья области. В результате артиллерийского обстрела облцентра 1 апреля захватчики попали в частный дом и убили человека на улице.