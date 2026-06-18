Враг активизировался на юге: в ВСУ рассказали об очередной попытке армии РФ штурмовать Малую Токмачку

Российские оккупационные войска возобновили свою активность на юге. В частности, враг вновь пытался штурмовать Малую Токмачку с применением живой силы и легкой техники. Ему не удалось добиться успеха.

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Атака велась одновременно на несколько позиций Сил обороны Украины. Наши военные отразили штурм и нанесли россиянам потери. Об этом 17 июня в комментарии "Укринформу" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"За прошедшие сутки противник возобновил активность, пытался штурмовать Малую Токмачку силами подразделений с применением легкой техники. В частности , он задействовал пять квадроциклов, 17 мотоциклов и до полусотни человек личного состава. Штурм происходил одновременно на несколько позиций, такого давно не было", – сказал он.

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Такая активность противника свидетельствует о накоплении им живой силы, чтобы выполнить задачу российского командования – подойти к Орехову. По словам спикера, сейчас у некоторых российских подразделений снова "горят дедлайны" – они должны были до 15 июня выйти на определенные рубежи.

"Например, на Гуляйпольском направлении, это в 36-й армии – это Барвиновка, Любицкое, они должны были выйти на этот рубеж, овладеть Воздвижковкой. Они должны выйти на рубеж по реке Верхняя Терса до конца июня, но у них это не получается. На некоторых участках фронта будут вводиться дополнительные штурмовые подразделения, дополнительные силы. Поэтому в ближайшие дни отдельные участки фронта будут и дальше активизироваться", – подчеркнул Волошин.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении за сутки 16 июня было зафиксировано 32 боевых столкновения. Самый активный участок фронта – вблизи населенного пункта Доброполье. Возле него и Воздвижковки произошло девять боевых столкновений. Кроме того, довольно активен враг вблизи населенного пункта Цветково, где зафиксировано семь боевых столкновений.

Не ослабляют захватчики и удары КАБами, отметил спикер. За сутки было нанесено 27 авиаударов, враг применил сотни КАБов. Под ударами оказались Камышеваха, Воздвижевка и Риздвянка. Кроме того, несколько дней подряд россияне наносили удары и по Омельнику.

Волошин заверил, что враг ни на метр не продвинулся к Камышевахе, однако значительно усилил свою огневую активность.

На Херсонском направлении противник сократил количество артиллерийских обстрелов, однако увеличил количество ударов дронами-камикадзе.

В то же время на Александровском направлении войска РФ, напротив, сократили количество дронов, но увеличили количество артиллерийских обстрелов. По словам пресс-секретаря, удары Сил обороны по логистике заставили врага сократить на 10-12 % количество артиллерийских обстрелов и боеприпасов, которые он применяет во время этих ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, село Малая Токмачка в Запорожской области стало одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны. В длину этот довольно большой населенный пункт шесть километров, в ширину – около километра.

В нем есть значительное количество домов, которые остались неповрежденными, поэтому наши солдаты могут держать оборону. Именно об эти дома российские оккупационные войска стачивают свои резервы, объяснил военный эксперт Павел Нарожный.

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