Враг активизировался по всем направлениям: в течение суток произошло 111 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. В течение суток враг нанес 73 авиационных удара, а также совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки 9 февраля на фронте произошло 111 боевых столкновений. Наибольшее количество атак было на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 февраля.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 дрон типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 23 ударных БПЛА.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Леоновка Черниговской области; Юнаковка, Яблоновка, Кондратовка Сумской области; Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное, Березники, Нестерное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Новомихайловка, Угледар Донецкой области; Роботино Запорожской области; Красный Маяк, Крынки, Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 22 атаки оккупантов недалеко от Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 19 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники в 2 пунктах управления, 2 складах боеприпасов противника.

Напомним, российские войска вечером 9 февраля атаковали Харьков и область ударными беспилотниками-камикадзе типа "Шахед". Под удар террористов попала гражданская инфраструктура. В областном центре россияне атаковали АЗС, вспыхнул сильный пожар, сгорело по меньшей мере 15 частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля российские военные сбросили семь бомб на пограничные общины в Сумском районе. Погибло три человека.

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