Враг активно наступал на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях: Генштаб рассказал о ситуации

В Украине в минувшие сутки (15 августа) произошло 144 боевых столкновения. Самая высокая активность российских оккупационных войск – на Покровском, а также Торецком и Кураховском направлениях.

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За четверг армия РФ нанесла семь ракетных ударов (с применением 12 ракет), 74 авиаудара (101 КАБ), совершила более 4600 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 8:00 пятницы, 16 августа (905 сутки полномасштабной войны).

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов:

– Михайловское, Победа, Самотоевка, Хотынь, Кондратовка, Константиновка, Бояро-Лежачи, Юрьево Сумской области;

– Приколотное, Синьковка, Купянск-Узловой Харьковской области;

– Райгородка Луганской области;

– Серебрянка, Северск, Торецк, Нелиповка, Дружба, Малиновка, Победа, Новодонецкое, Водяное Донецкой области;

– Гуляйполе Запорожской области;

– Ольговка, Бургунка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава, оружия и техники противника, а также поразили две артиллерийские системы и два склада ГСМ.

На Харьковском направлении зафиксировано семь боев вблизи Липцев, Старицы, Волчанска.

На Купянском направлении произошло 16 боестолкновений. Украинские воины отбивали штурмовые действия у Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз недалеко от Макеевки, Невского, Торского, Тернов.

На Северском направлении также произошло 10 боевых столкновений. Защитники отбивали штурмы россиян вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении шли четыре боя в районах Часова Яра. Противник успеха не имел.

На Торецком направлении ВС РФ атаковали 20 раз неподалеку от Зализного, Торецкого, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши Герои отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланне, Нудное, Птичье.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 19 атак противника у Парасковеевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении захватчики пять раз наступали, в частности, в сторону Водяного, Равнополья, Константиновки.

На Ореховском направлении российские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, 10 раз атакуя наши оборонные рубежи.

На Гуляйпольском направлении обстановка без изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Всего за 15 августа потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 35 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, пять РСЗО, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 73 автомобиля и 16 единиц спецтехники оккупантов.

Напомним: в ночь на 16 августа украинская ПВО боролась с российскими дронами и баллистическими ракетами.

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