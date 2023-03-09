Враг атаковал двумя волнами: силы ПВО на юге сбили 18 ракет и беспилотник

На юге Украины силы противовоздушной обороны сбили 19 воздушных целей – объектов, которыми Россия атаковала наши регионы ночью 9 марта. В частности, были обезврежены 18 ракет и беспилотник врага.

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Оккупанты атаковали в две волны и целились в объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Было сбито 19 целей, это 18 ракет и один беспилотник. Было две волны атак, между которыми враг разведывал беспилотником и доразведывал информацию", – пояснила она.

По ее словам, российские военные преступники распределили ракеты на две волны и пытались отвлекать внимание украинской ПВО.

В частности, оккупанты запускали ракеты Х-22, Х-101, Х-59 и "Калибры", направленные на объекты критической инфраструктуры.

За несколько дней до этого Гуменюк предупреждала, что Россия готовится к возможному нанесению ракетных ударов по территории Украины, в частности точечных. Она подчеркнула, что об этом свидетельствует количество вражеских ракетоносителей, отправленных на боевое дежурство в Черном море.

Отметим, что с ночи 9 марта Россия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед" и ракетами, из-за чего есть попадания в энергообъекты, пострадавшие и погибшие. В частности, известно о прилетах в Одесской области, Харькове, Киеве, Житомире, падении ракеты и гибели из-за этого людей на Львовщине, а также о полном обесточивании Запорожской АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам "Укрэнерго", РФ выпустила более тысячи ракет и дронов по энергосистеме Украины. Из них более 200 достигли цели. Несмотря на это, энергосистеме все же удалось устоять – во многом благодаря уже имеющимся запасам оборудования.

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