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Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

Анна Паскевич
War
3 минуты
396
Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на 'нуле'

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 20 октября, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 95. Оккупанты применяют авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и атакуют по всем направлениям востока и юга Украины.

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Особенно активно наступление врага на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

Обстрелы Украины и Курщины

Как говорится в сводке, оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей.

Под обстрелами оказались районы населенных пунктов Павловка, Ходино, Княжичи, Басовка, Журавка, Ромашково, Водологи, Мощенко, Великая Писаревка, Гремяч, Жовидь.

Также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Жовидь и Новенькое.

По имеющейся информации в настоящее время, враг нанес семь авиаударов по территории Курской области РФ, применив 17 КАБов.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

Ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Украинские войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска. Еще одно боестолкновение на 16:00 продолжается, говорится в оперативной сводке.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

На Купянском направлении два штурма отражены нашими воинами вблизи Голубовки и Новоосинового. Вблизи Колесниковки и Лозовой идет еще три боя.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполевки Новосадово и Заречного. Всего с начала суток здесь насчитывается уже 15 боев, из которых два продолжаются до сих пор, сообщили в Генштабе.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

На Краматорском направлении противник один раз пытался продвигаться на позиции ураинских защитников в районе Ступочек, атака отбита.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

На Торецком направлении противник при поддержке авиации два раза безуспешно атаковал в районе Торецка. Также сбросил авиабомбу в районе Леонидовки.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Селидово, Проминь, Сухой Яр и Михайловка продолжаются девять боестолкновений. Отражены 15 атак врага в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Проминя, Селидово и Михайловки.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

Горячее всего на Кураховском направлении, где на 16:00 длится 13 боев в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. А еще 13 вражеских штурмов уже отбиты, говорится в сводке.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

На Времовском направлении остановлены два штурмовых действия противника вблизи Богоявленки, еще один штурм продолжается. Враг нанес авиаудар НАРами по Новодаровке.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

На Ореховском направлении две атаки врага отбиты нашими защитниками в районе Работино, еще одна продолжается.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

На Приднепровском направлении воины Сил обороны Украины трижды отражали атаки врага, информировали в Генштабе.

Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на "нуле"

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил военные подразделения, действующие в Сумской и Курской области РФ. По итогам поездки он заявил, что ситуация остается под контролем, невзирая на попытки противника перехватить инициативу.

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