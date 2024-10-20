Враг атаковал на всех направлениях востока и юга: в Генштабе доложили о ситуации на 'нуле'

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 20 октября, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 95. Оккупанты применяют авиацию, в частности сбрасывают КАБы, и атакуют по всем направлениям востока и юга Украины.

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Особенно активно наступление врага на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Обстрелы Украины и Курщины

Как говорится в сводке, оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей.

Под обстрелами оказались районы населенных пунктов Павловка, Ходино, Княжичи, Басовка, Журавка, Ромашково, Водологи, Мощенко, Великая Писаревка, Гремяч, Жовидь.

Также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Жовидь и Новенькое.

По имеющейся информации в настоящее время, враг нанес семь авиаударов по территории Курской области РФ, применив 17 КАБов.

Ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Украинские войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска. Еще одно боестолкновение на 16:00 продолжается, говорится в оперативной сводке.

На Купянском направлении два штурма отражены нашими воинами вблизи Голубовки и Новоосинового. Вблизи Колесниковки и Лозовой идет еще три боя.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Новомихайловки, Ямполевки Новосадово и Заречного. Всего с начала суток здесь насчитывается уже 15 боев, из которых два продолжаются до сих пор, сообщили в Генштабе.

На Краматорском направлении противник один раз пытался продвигаться на позиции ураинских защитников в районе Ступочек, атака отбита.

На Торецком направлении противник при поддержке авиации два раза безуспешно атаковал в районе Торецка. Также сбросил авиабомбу в районе Леонидовки.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Селидово, Проминь, Сухой Яр и Михайловка продолжаются девять боестолкновений. Отражены 15 атак врага в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Проминя, Селидово и Михайловки.

Горячее всего на Кураховском направлении, где на 16:00 длится 13 боев в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. А еще 13 вражеских штурмов уже отбиты, говорится в сводке.

На Времовском направлении остановлены два штурмовых действия противника вблизи Богоявленки, еще один штурм продолжается. Враг нанес авиаудар НАРами по Новодаровке.

На Ореховском направлении две атаки врага отбиты нашими защитниками в районе Работино, еще одна продолжается.

На Приднепровском направлении воины Сил обороны Украины трижды отражали атаки врага, информировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил военные подразделения, действующие в Сумской и Курской области РФ. По итогам поездки он заявил, что ситуация остается под контролем, невзирая на попытки противника перехватить инициативу.