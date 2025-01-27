Враг атакует широким фронтом с использованием разных типов вооружения: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб.

Идут тысяча шестьдесят девятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины Оккупанты предпринимают попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций, Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 27 января по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 148 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Враг нанес 20 авиационных ударов с применением 43 КАБ, более 820 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Новогоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодцы.

На Северском направлении наши воины успешно отразили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы, пока все боеприкосновения завершены.

На Торецком направлении враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецкого, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении враг интенсивно атакует украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 77 штурмовых и наступательных действий. , Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. Шестьдесят пять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще двенадцать боеприкосновений – продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка Враг нанес авиационный удар КАБам по Запорожскому.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районе Новоданиловки и в направлении Орехова, нанес авиаудар в районе Степногорска.

В Приднепровском направлении войска захватчиков трижды без успеха пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

На Курском направлении сегодня произошло тринадцать боевых столкновений, одно из которых продолжается по сей час. В течение суток враг совершил 222 артиллерийских обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня, нанес 19 авиационных ударов, сбросил 25 управляемых бомб.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки отменили в боях около 1430 российских захватчиков. Также уничтожили 165 единиц военной техники и вооружение армии РФ.

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