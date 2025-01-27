УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Враг атакует широким фронтом с использованием разных типов вооружения: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб.

Надежда Данищук
War
2 минуты
270
Враг атакует широким фронтом с использованием разных типов вооружения: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб.

Идут тысяча шестьдесят девятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины Оккупанты предпринимают попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций, Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 27 января по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 148 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Враг нанес 20 авиационных ударов с применением 43 КАБ, более 820 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

Враг атакует широким фронтом с использованием разных типов вооружения: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Кутьковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Новогоровка, Копанки, Макеевка, Терны, Зеленая Долина, Ямполовка, Заречное и Колодцы.

На Северском направлении наши воины успешно отразили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы, пока все боеприкосновения завершены.

Враг атакует широким фронтом с использованием разных типов вооружения: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб.

На Торецком направлении враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецкого, Крымского, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении враг интенсивно атакует украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 77 штурмовых и наступательных действий. , Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Барановка, Луч, Покровск, Новоандреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. Шестьдесят пять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще двенадцать боеприкосновений – продолжаются до сих пор.

Враг атакует широким фронтом с использованием разных типов вооружения: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Раздольное и Большая Новоселка Враг нанес авиационный удар КАБам по Запорожскому.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районе Новоданиловки и в направлении Орехова, нанес авиаудар в районе Степногорска.

В Приднепровском направлении войска захватчиков трижды без успеха пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

На Курском направлении сегодня произошло тринадцать боевых столкновений, одно из которых продолжается по сей час. В течение суток враг совершил 222 артиллерийских обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня, нанес 19 авиационных ударов, сбросил 25 управляемых бомб.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки отменили в боях около 1430 российских захватчиков. Также уничтожили 165 единиц военной техники и вооружение армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!