Враг безуспешно пытался прорвать украинскую оборону: произошло 153 боевых столкновения - Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. Наши защитники наносят врагу эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 16 сентября. Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения.

Отдельно в Генштабе отметили воинов 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода и 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, эффективно уничтожающих врага.

В свою очередь, российские захватчики нанесли по территории Украины 63 авиаудара, сбросив 83 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 448 дронов-камикадзе и произвели более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг два раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска.

На Купянском направлении противник десять раз проводил штурмы в районах Новоосинового, Синьковки и Лозовой. Украинские защитники отбили шесть атак, еще четыре продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. В настоящее время ведутся четыре боя.

На Северском направлении враг наступал в районах Ивано-Дарьевки и Переездного. Защитники украинской земли остановили три атаки россиян.

На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение близ Васюкивки, а пять вражеских атак уже отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали Силы обороны у Нелиповки, Дружбы, Торецкая и Железного. Наши воины остановили 13 вражеских атак, три атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник несет значительные потери. Сегодня на этом направлении было обезврежено 188 окупантов, 74 из них – безвозвратно. Также уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля. Кроме этого, повреждены БМП и автомобиль противника.

На Кураховском направлении враг тоже активен. 42 раза атаковал наши позиции. По уточненной информации, четыре боя продолжаются.

На Времевском направлении захватчики совершили наступательные действия недалеко от Угледара, Екатериновки, Водяного и Константиновки. Во время трех боестолкновений потерпели неудачу, четыре штурма до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении имела место одна безуспешная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Работиного.

В Приднепровском направлении российские захватчики пять раз безрезультатно пытались вытеснить с позиций украинские подразделения.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, что Силы обороны Украины только в течение 15 сентября уничтожили около 89 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1060 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники нанесли эффектный воздушный удар по зданию, которое являлось местом базирования российских войск. Потери агрессор понес на собственной территории (в Курской области РФ).

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