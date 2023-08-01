Враг безуспешно пытался вернуть позиции под Бахмутом, продолжается наступление ВСУ на юге – Генштаб

По состоянию на 1 августа российские захватчики на Бахмутском направлении предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжили вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах и осуществляя меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщили в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ, опубликовав ее на Facebook. В течение дня нашим военным пришлось вступить в бой с противником 26 раз.

"В течение суток враг нанес один ракетный, 49 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения", – указано в Генштабе.

При этом опасность ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины. Сегодня российские захватчики были активны по таким направлениям:

на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области;

на Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора Донецкой области;

на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Первомайское, Карловка и Новобахмутовка Донецкой области;

на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа и Остро Донецкой области.

на Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Благодатное и Золотая Нива Донецкой области:

на Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

Однако и наши военные не оставляют армию оккупантов в покое. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления, район сосредоточения вооружения и военной техники, пять средств противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава и еще два важных военных объекта врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по информации от Минобороны, в ходе контрнаступательной кампании уже деоккупирован 241 квадратный километр на юге и востоке страны.

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