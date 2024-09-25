Враг безуспешно штурмовал позиции подразделений Сил обороны: произошло 137 боевых столкновений – Генштаб

В течение вторника, 24 сентября, по всем направлениям фронта произошло 137 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Лиманском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар, 57 авиационных ударов с применением 82 КАБов, а также использовал для поражения более 730 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил почти 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении противник трижды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. В то же время авиация врага со стороны Шебекино (РФ) нанесла разрушительные удары управляемым авиационным бомбам по жилым районам и гражданской инфраструктуре Харькова (семь КАБов) и Волчанску.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Стельмаховки, Андреевки, Песчаного, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак. Вблизи Кругляковки еще идет бой.

На Лиманском направлении российские захватчики 22 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Заречного и Новосадового. Семь боестолкновений еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурмовых действия оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации атаковал наши позиции вблизи Маньковки, Калиновки, Ступочек и Белой Горы. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении произошло 10 боев. Россияне также при поддержке авиации штурмовали позиции украинских подразделений в сторону Торецка и Щербиновки. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении противник 24 раза атаковал в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Зеленого Поля, Новогродовки, Красного Яра, Николаевки и Мариновки. Наши защитники отразили 23 штурмовых действия врага. Возле Красного Яра еще идет бой.

На этом направлении, по предварительным данным, за сутки было обезврежено 328 оккупантов, из них 134 – безвозвратно. Также уничтожены пять танков, шесть ББМ и восемь автомобилей. Еще один танк, три ББМ, 11 артиллерийских систем и три автомобиля были повреждены.

На Кураховском направлении враг предпринял 19 попыток прорвать нашу оборону вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Дальнего, Константиновки и Катериновки. 15 боестолкновений завершено, еще четыре – до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 52 человека. Также уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.

На Времевском направлении противник восемь раз атаковал наши подразделения возле Угледара, Павловки, Екатериновки и Водяного. Половину атак наши воины к этому времени отбили, еще четыре боестолкновения – продолжаются.

На Приднепровском направлении войска захватчиков трижды безуспешно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Россияне понесли потери и отступили.

"На остальных направлениях – без особых изменений. Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили агрегатный завод в Волчанске, который был захвачен российскими оккупантами во время наступления на север Харьковщины.

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