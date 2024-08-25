Враг бросил все силы на Покровское направление, ситуация очень горячая – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток на фронте было зафиксировано 160 боевых столкновений.

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Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где за сутки защитники отразили 58 вражеских штурмовых действий. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 августа.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов с применением 15 ракет и 95 авиаударов, сбросив 127 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник совершил более 4800 обстрелов, из них 143 из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Свеса, Первомайское, Дружба, Екатериновка, Юнаковка, Кондратовка, Великая Писаревка Сумской области; Гоптовка, Казачья Лопань, Петропавловка Харьковской области; Часов Яр, Дилиевка, Щербиновка, Железное, Дружба, Торецк, Александро-Шультино, Мемрик, Александрополь, Мирноград, Воздвиженка, Долиновка, Угледар, Константиновка, Раздольное, Великая Новоселка Донецкой области; Лобковое, Пятихатки, Новоандреевка Запорожской области; Новотягинка, Бургунка, Томарино, Змиевка Херсонской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной технике противника. Кроме того, поразили пункт управления, четыре артиллерийские системы, две РЛС, две системы дистанционного минирования и склад боеприпасов.

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении также произошло 14 боевых столкновений возле Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового, Невского и Дибровы.

На Северском направлении произошло девять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении россияне атаковали 19 раз у Ступочек, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки, Предтечиного.

На Торецком направлении произошло 14 боев неподалеку от Нелиповки, Торецкая, Нью-Йорка и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 58 вражеских штурмовых действий, в частности, в районах населённых пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Птичье, Новогродовка. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Калинового.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 18 атак противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики восемь раз наступали в сторону Водяного, Угледара и Екатериновки, но удачи не имели.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения недалеко от Новоандреевки и Щербаков.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 11 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 92 автомобиля и 17 единиц специальной техники оккупантов.

Напомним, оккупационные войска России ночью 25 августа нанесли удар по городу Краматорск на Донетчине. Целью военных преступников стала гостиница: там пострадали трое журналистов-украинцев и иностранцев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 августа российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харькову. В одном из районов областного центра разрушены и повреждены жилые дома, в другом поврежден газопровод.

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