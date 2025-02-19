Враг был вынужден отойти: в Харьковской области десантники отбили штурм оккупантов. Видео

В Харьковской области десантники успешно отбили очередной штурм российских оккупационных войск. Враг пытался прорвать нашу оборону, но натолкнулся на серьезное сопротивление.

Видео дня

В результате боя захватчики понесли большие потери и были вынуждены отступить. Видео опубликовал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица").

"На Харьковщине десантники отразили очередной штурм российской армии", – говорится в сообщении.

Противник пытался штурмовать наши оборонительные позиции с невероятной дерзостью, но за это заплатил дорогой ценой. Во время боя враг потерял немало техники и личного состава, а наши бойцы показали подлинный героизм, не допустив ухудшения тактического положения.

"Враг, не добившись успеха, понес потери и отошел. Потери наших позиций и ухудшение тактического положения не допущены", – отметили украинские защитники.

Наши военные уничтожили 3 бронированные боевые машины и 1 танк врага.

Видео, предоставленное 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригадой, демонстрирует настоящий героизм и профессионализм наших защитников.

Напомним, военные 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко продолжают сдерживать агрессию российских войск. На Новопавловском направлении у врага недавно произошло "отрицательное наступление", в результате чего российские оккупанты понесли значительные потери.

Ранее в Сухопутных войсках показали, как украинские воины остановили "мясной" накат врага в районе Великой Новоселки. Штурмовали захватчики несколькими волнами, рассчитывая на плохую видимость из-за снегопада. В бой бросали как бронетехнику, так и большие группы пехоты. Однако каждая попытка завершилась для оккупантов разгромом и позорным бегством с поля боя.

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