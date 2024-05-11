Враг действует по всему фронту, зафиксировано 108 боевых столкновений – Генштаб

Ситуация на фронте продолжает обостряться – российские оккупационные войска активизировались на всех направлениях. В общем за последние сутки на фронте произошло 108 прямых боевых столкновений между путинской армией и украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 11 мая. В целом противник совершил 7 ракетных и 74 авиационных удара, а также провел 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате этих террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском направлении противник удерживает военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ и укрепляет минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы Украины. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Блешня, Хреновка, Сосновка в Черниговской области; Басовка, Кондратовка, Садки, Мирополье, Поповка, Студенок в Сумской области.

На Харьковском направлении враг, с поддержкой авиации, совершил атаки в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка в Харьковской области. Также были нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Волчанск в Харьковской области.

На Купянском направлении наши войска отразили 15 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Авиация врага нанесла удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области. Более 10 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным обстрелом, включая Петропавловку, Степную Новоселовку, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши силы отразили 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области. Более 10 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, в том числе Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши войска отразили 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Новый Донецкой области, где враг, поддерживая авиацию, пытался улучшить тактическое положение. Также были нанесены авиационные удары в районах населённых пунктов Курдюмовка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. Более 15 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем, включая Дружбу, Григорьевку и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили более 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Семеновка, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также были нанесены авиационные удары в районах населённых пунктов Калиново, Карловка, Николаевка, Новогродовка Донецкой области. Более 20 населённых пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем, включая Новоалександровку, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши защитники продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное, Урожайное. Вражеские силы, поддержанные авиацией, уже семь раз пытались прорвать оборону наших войск. Более 10 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 11 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Также был осуществлен авиационный удар в районе населенного пункта Сторожево Донецкой области. Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди них Белогорье, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не останавливается в своей попытке вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. В течение суток он, поддерживая авиацию, совершил 2 неудачные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди них Крынки, Тягинка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

В течение суток авиация сил обороны и подразделения ракетных войск ударили по 1 артиллерийскому средству, 3 радиолокационным станциям и 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Западные СМИ показали, как украинские воины защищают Часов Яр. Несмотря на то, что враг не смог захватить город до 9 мая, давление россиян на Силы обороны Украины в этом районе не прекращается.

– Военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что когда большая партия военной помощи от США поступит на фронт, украинские Силы обороны получат возможность остановить продвижение российской оккупационной армии. Зато освободить захваченное Очеретино будет непросто.

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