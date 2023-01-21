Враг готовится к новым ракетным ударам по Украине: Гуменюк указала на признаки

Российская Федерация готовится к новой ракетной атаке на Украину. Об этом свидетельствует значительная активизация российских войск в использовании разыведывательных дронов.

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Враг пытается определить новые цели, разыскать военные объекты и выявить средства ПВО, чтобы "глушить" их во время атаки. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Она подчеркнула, что в последнее время оккупанты существенно активизировались в использовании БПЛА для ведения разведки.

"Вообще (оккупанты. - Ред.) проводят разведку достаточно системно, мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", - рассказала Гуменюк.

Оккупанты ищут цели для последующих ударов: прежде всего их интересует критическая инфраструктура и военные объекты.

"Большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается отыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить" и достичь "результатов", - отметила Гуменюк.

Несмотря на сигналы, позволяющие предположить, что подготовка к новой ракетной атаке - в разгаре, в Черном море Россия снизила количество своих кораблей с шести ракетоносителей до пяти. В пункт базирования зашла российская подлодка.

Это уменьшение может объясняться целым рядом факторов - от какого-либо рода проблем, возникших у врага - до необходимости в переснаряжении или штормовой погоды.

"В настоящий момент общий залп мы оцениваем как 36 "Калибров", которые готовы у них. А общая группировка состоит из 11 кораблей, в том числе и те, из которых и запускаются дроны-разведчики. В принципе они готовы к этому (очередной ракетной атаке. - Ред.), как и мы готовы (к ее отражению. - Ред.). Помним, что сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать", - подытожила Гуменюк.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что что президент РФ Владимир Путин поставил перед Герасимовым новый дедлайн по захвату Донбасса. Старый-новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине должен захватить Донецкую область в административных границах до марта.

Также Путин требует от Герасимова "сформировать определенную зону безопасности".

Кроме того, враг может активизироваться еще на одном участке фронта. Украинская разведка владеет информацией о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.