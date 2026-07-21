Враг ищет уязвимые места: Трегубов назвал самые горячие участки фронта. Карта

Российские оккупанты не прекращают попыток найти какие-либо щели в обороне украинских войск по всей линии фронта. Наиболее сложная ситуация в настоящее время наблюдается сразу на нескольких направлениях, где захватчики усиливают давление и не прекращают штурмовые действия.

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Об этом в эфире "Мы – Украина" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, это пять самых горячих районов.

Российские войска ищут возможности для нового наступления

"Великобурлукское направление, Казачья Лопань, теоретически Дегтярное, но оттуда россияне не очень активно наступают, Вовчанское направление в целом, Липцы и восточная часть Сумской области – в нашем случае речь идет о Грабовском с попыткой зайти на Рясное", – перечислил пресс-секретарь.

Трегубов отметил, что российские войска практически вдоль всей линии фронта ведут разведку боем и пытаются выявить наиболее уязвимые участки украинской обороны, чтобы найти возможности для дальнейшего продвижения.

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Напомним, по словам представителя УОС, на Купянском направлении продолжаются активные боевые действия, в ходе которых украинские войска сдерживают наступление российских оккупантов и наносят врагу значительные потери. При этом в последнее время ситуация на этом участке фронта существенно обострилась.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трегубов рассказывал, что Славянско-Краматорская агломерация остается одной из ключевых целей российских оккупационных сил, которые активизировали наступательные действия на этом направлении. Захватчики усиливают давление на Ямполь и пытаются расширить свой выступ к северу от Лимана, в частности на его восточных окраинах.

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