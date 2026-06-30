"Никто не собирается отдавать Лиман россиянам": Трегубов рассказал о ходе боев. Карта

Славянско-Краматорская агломерация остается одной из ключевых целей российских оккупационных сил, которые активизировали наступательные действия на этом направлении. Захватчики усиливают давление на Ямполь и пытаются расширить свой выступ к северу от Лимана, в частности на его восточных окраинах.

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Несмотря на рост интенсивности боев и потерь противника, Силы обороны удерживают позиции и не допускают продвижения оккупантов. Подробнее в эфире Украинского радио рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил ВСУ, подполковник Виктор Трегубов.

Активизация атак оккупантов на Лиман и логистические проблемы

Как отметил Трегубов, в настоящее время российские войска существенно активизировали наступательные действия и значительно повысили интенсивность атак, но эффективность этих штурмов остается относительно низкой.

"Тем не менее, россияне давят на Ямполь, пытаются расширить выступ к северу от Лимана, а в самом Лимане россияне пытаются проникнуть с востока и удержаться на его восточных окраинах. Все это приводит к большим потерям у противника. Сейчас в нашей зоне россияне теряют 250–300 человек в сутки, и большинство из них – в Лиманском районе. Раньше это число составляло 150–200. То есть и количество боевых столкновений выросло в полтора раза, и количество потерь с российской стороны выросло в полтора раза", – пояснил военный.

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Он добавил, что оккупанты пытаются добиться конкретных результатов и закрепиться на отдельных участках фронта в относительно короткие сроки. В то же время, по его словам, прослеживаются признаки ограниченности их ресурсов. В частности, на ряде направлений, в том числе Лиманском и Южно-Слобожанском, фиксируются трудности с логистическим обеспечением, прежде всего с поставками горюче-смазочных материалов.

"То есть совокупность проблем с топливом в Российской Федерации в целом и результаты наших ударов по их тылам дали о себе знать", – сказал Трегубов.

Стратегическое значение Лимана для РФ

На вопрос о стратегическом значении Лимана Трегубов отметил, что для российских войск город прежде всего является плацдармом для дальнейшего продвижения в направлении Славянска и всей Славянско-Краматорской агломерации.

Именно этот район сейчас рассматривается оккупантами как ключевая цель в войне, поскольку контроль над ним мог бы быть использован для громких заявлений о якобы завоевании Донбасса, несмотря на несоответствие реальной ситуации на местах.

Однако, по его словам, даже российские военные корреспонденты все чаще признают, что реализация таких планов маловероятна, хотя российские войска и в дальнейшем пытаются хотя бы приблизиться к этой стратегической цели.

"И захват Лимана входит в перечень тех мер, которые необходимы для дальнейшего продвижения. Но опять же, отдавать Лиман россиянам никто не собирается, как и никто не собирается отдавать им Боровую или Купянск", – заверил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее наши защитники рассказывали о хаотичной ситуации в рядах российских оккупационных сил на Лиманском направлении. Несмотря на постоянные попытки штурмов небольшими группами, противник не добивается успеха. Кроме того, фиксируются серьёзные проблемы с координацией между вражескими подразделениями, что порой приводит даже к внутренним конфликтам.

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