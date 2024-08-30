Враг использует тактику малых пехотных групп: в бригаде "Рубеж" рассказали о ситуации на фронте и замысле оккупантов

На Лимано-Бахмутском направлении фронта (Донецкая область) войска государства-агрессора России продолжают совершать штурмы малыми пехотными группами. Используя эту тактику, захватчики надеются быть более незаметными для Сил обороны Украины.

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Об этом в эфире КИЇВ24 утром в пятницу, 30 августа, сообщил офицер секции планирования бригады "Рубіж" Дмитрий Кожубенко. Майор Национальной гвардии отметил, что защитники все равно видят действия врага и адекватно реагируют.

"Мешают ли они [малые тактические группы врага] нам? Я не уверен, потому что мы их все равно обнаруживаем. Что им это дает? Возможно, они думают, что маленькие группы будут более незаметными в поле либо в посадке", – сказал военный.

Кожубенко заявил, что подобная "отвратительная" тактика не сможет ослабить нашу оборону.

"Но проблема в том, что они их могут отправить с одного или с другого направления, распыляя наше внимание. Но, к счастью, мы же не одни держим оборону. У нас есть побратимы, которые так же ведут ту же самую работу, что и мы. Противнику не удается осуществить свои планы", – отметил майор НГ Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа украинские воины уничтожили 194 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск РФ, а ряды вражеской армии проредили на 1200 солдат и офицеров.

– Институт изучения войны считает, что сейчас ВС РФ на Покровском направлении пытаются захватить Мирноград, чтобы приблизиться к райцентру с востока. Кроме того, противник пытается расширить выступ своих атак к юго-востоку от важного логистического центра, чтобы закрыть ВСУ возможность для контратак.

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