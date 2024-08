Оккупанты сделали ставку на захват Покровска и могут устроить городские бои – ISW

Войска РФ в настоящее время предпринимают две немедленные тактические попытки продвижения на фронте в рамках своей продолжающейся наступательной операции на Покровском направлении. Во-первых, они пытаются захватить Мирноград, чтобы приблизиться к райцентру с востока, а во-вторых – расширить выступ своих атак к юго-востоку от важного логистического центра, чтобы закрыть ВСУ возможность для контратак.

Если оккупантам удастся достичь этих целей, они приступят к началу усиленного наступления с целью захвата Покровска, и даже если те застопорятся – городу все равно не избежать уличных боев. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что сегодня российские силы предпринимают тактические усилия вдоль линии Новогродовка – Гродовка с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска. Еще одно направление атак агрессора – вдоль линии Селидово – Украинск – Горняк к юго-востоку от райцентра. Там они нацелены на расширение российского выступления в направлении Покровска и устранение уязвимостей для украинских контратак.

"Российское военное командование, вероятно, стремится достичь обеих этих тактических попыток, прежде чем приступить к более ресурсоемким усилиям по захвату самого Покровска. Хотя российские войска могут начать городские бои в Покровске в любом случае, если прогресс в этих подготовительных усилиях застопорится", – считают аналитики.

При этом для военных экспертов остается неясным, намерено ли командование ВС РФ, чтобы оккупационные силы полностью пробивались через Покровск в лобовых городских боях, как они это делали в небольших населенных пунктах к востоку и юго-востоку от Покровска. Или же россияне стремятся окружить город, как ранее пытались, но не смогли этого сделать в наступлениях на Бахмут и Авдеевку.

Предполагается, что расчеты агрессора относительно того, какие подготовительные действия необходимы для начала наступательных операций на Покровск, и как оккупанты попытаются захватить город, будут зависеть от того, где ВСУ решат предпринять значительные оборонительные усилия.

"Однако ISW не будет строить предположения или прогнозировать будущие украинские оборонительные усилия", – подчеркнули аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 29 августа российские войска предприняли 23 попытки штурма украинских позиций на Покровском направлении. Ожесточенные бои шли в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-маршал авиации Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что у Путина есть 10-12 недель для достижения целей в Покровске, и если его план удастся, диктатор захочет начать "мирные" переговоры. Пока до этого важного логистического и транспортного узла для украинских сил на Донетчине оккупантам осталось всего 9 км.

