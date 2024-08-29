Генштаб: враг пытается продвинуться под Часовым Яром, на Покровском направлении горячо

С начала суток общее количество боевых столкновений по всей линии фронта уже возросло до 98. Оккупанты продолжают активно применять авиацию, в том числе корректированные авиационные бомбы (КАБы), и вести атаки по всем направлениям.

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Больше всего ударов сосредоточено на Покровском направлении, где продолжаются самые ожесточенные бои. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 четверга, 29 августа.

Наши силы обороны делают все возможное, чтобы удержать рубежи и предотвратить прорыв обороны.

Оккупанты не уменьшают интенсивность обстрелов артиллерией и авиацией по северным областям Украины. Обстреляны районы Братеницы, Дружбы, Бобиловки, Дмитровки, Прогресса, Студенко, Пономаренко и Хреновки. Под атаки авиации попали Водологи, Белополье, Никитовка и Бондаревщина. Известно пять авиаударов с использованием 16 КАБов. Кроме того, авиация противника совершила 11 ударов по Курской области, сбросив 16 авиабомб.

На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения. Наши войска остановили атаку россиян в районе Волчанска, а также продолжаются отражения еще одного штурмового действия в этом же районе.

На Купянском направлении наши защитники отбили девять атак врага вблизи Синьковки, Колесниковки и Лозовой, а еще пять атак продолжаются у Мясожаровки, Колесниковки, Степной Новоселовки и Лозовой.

На Лиманском направлении идет атака врага вблизи Макеевки. С начала суток подразделения Сил обороны отразили 12 штурмовых действий агрессора в районах Твердохлебового, Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Торского и Серебрянского леса.

На Северском направлении оккупанты потерпели неудачу при трех попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского и Выемки. Два боевых столкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении в районе Клещиевки, Андреевки и Часового Яра противник при поддержке авиации пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Отражены четыре атаки.

На Торецком направлении противник, поддерживаемый штурмовой авиацией, девять раз атаковал позиции наших войск. Бои продолжаются вблизи Торецкая и Сухой Балки.

Горячее всего на Покровском направлении, где в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки идут ожесточенные бои. Враг предпринял 23 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается шесть боеприкосновений в районе Красногоровки. Одиннадцать вражеских штурмов были отражены вблизи Георгиевки и Константиновки.

На Времевском направлении отражены два штурмовых действия противника в направлении Константиновки. В то же время, враг продолжает пытаться прорвать нашу оборону в направлении Угледара и Водяного, где продолжается шесть атак.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки врага вблизи Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении активных действий оккупантов пока не отмечено.

Командование Вооруженных Сил Украины продолжает принять все необходимые меры для сдерживания наступления противника и защиты украинских позиций.

Покровская защита стала одной из наиболее критических задач. Для успешной обороны города необходимо сконцентрировать все имеющиеся логистические ресурсы и силы поддержки Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут привлечены значительные силы и привлечены грамотно.

Силы обороны Украины, участвовавшие в наступательной операции в Курской области РФ, могли снизить темпы атак. Сами россияне считают, что украинские военные предпринимают такие действия, чтобы укрепить позиции в уже пройденных районах.

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